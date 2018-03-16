Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Римма

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии! Ходовые качества в идеале. Двигатель после кап. ремонта, АКПП в идеале. По кузову есть косячки возрастные. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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