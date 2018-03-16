Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Римма
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии! Ходовые качества в идеале. Двигатель после кап. ремонта, АКПП в идеале. По кузову есть косячки возрастные. Обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter