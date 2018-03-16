Mitsubishi Lancer Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 210 тыс. км Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Римма Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии! Ходовые качества в идеале. Двигатель после кап. ремонта, АКПП в идеале. По кузову есть косячки возрастные. Обмен.