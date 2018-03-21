Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 146,5 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Влад

Телефон:

Описание

Экономичный городской автомобиль. Расходники (жидкости/колодки) и рулевая рейка поменяны неделю назад. Весной прошлого года обслужили ходовую. Установлен контрактный мотор. Расхода масла нету. Перед установкой был обслужен как полагается. Эсп в круг, кондиционер, ГУР, АБС, СРС! Все на месте и все работает.
Из минусов чуть треснуто лобовое и начал гудеть гидроусилитель. Машина на полном ходу и ездит каждый день. Торг минимальный и только у авто. Звонить с 12.00 по 02.00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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