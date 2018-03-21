Mitsubishi Lancer Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 146,5 тыс. км Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Влад Телефон:

Описание

Экономичный городской автомобиль. Расходники (жидкости/колодки) и рулевая рейка поменяны неделю назад. Весной прошлого года обслужили ходовую. Установлен контрактный мотор. Расхода масла нету. Перед установкой был обслужен как полагается. Эсп в круг, кондиционер, ГУР, АБС, СРС! Все на месте и все работает.

Из минусов чуть треснуто лобовое и начал гудеть гидроусилитель. Машина на полном ходу и ездит каждый день. Торг минимальный и только у авто. Звонить с 12.00 по 02.00.