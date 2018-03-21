Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 146,5 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Влад
Описание
Экономичный городской автомобиль. Расходники (жидкости/колодки) и рулевая рейка поменяны неделю назад. Весной прошлого года обслужили ходовую. Установлен контрактный мотор. Расхода масла нету. Перед установкой был обслужен как полагается. Эсп в круг, кондиционер, ГУР, АБС, СРС! Все на месте и все работает.
Из минусов чуть треснуто лобовое и начал гудеть гидроусилитель. Машина на полном ходу и ездит каждый день. Торг минимальный и только у авто. Звонить с 12.00 по 02.00.
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