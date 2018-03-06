Mitsubishi Lancer Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 200 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Описание

Авто используется каждый день, была бита в заднее правое крыло, в перед с лева тоже. Сейчас всё восстановлено. Есть царапины на задней правой двери и крыле. меняны бампера, с Водительской стороны открывается только водительское окно нужно менять пульт стеклоподъемников, недавно заменены все саленблоки требующие замены, жидкости в пределах нормы, сопливит шлаг гидроусилителя руля на уровень жидкости не влияет. Необходимо поменять вакуумник, немного воздух подсасывает не критично. Салон не много потерт, но не усосан.