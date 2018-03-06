Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Авто используется каждый день, была бита в заднее правое крыло, в перед с лева тоже. Сейчас всё восстановлено. Есть царапины на задней правой двери и крыле. меняны бампера, с Водительской стороны открывается только водительское окно нужно менять пульт стеклоподъемников, недавно заменены все саленблоки требующие замены, жидкости в пределах нормы, сопливит шлаг гидроусилителя руля на уровень жидкости не влияет. Необходимо поменять вакуумник, немного воздух подсасывает не критично. Салон не много потерт, но не усосан.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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