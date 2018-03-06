Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Описание
Авто используется каждый день, была бита в заднее правое крыло, в перед с лева тоже. Сейчас всё восстановлено. Есть царапины на задней правой двери и крыле. меняны бампера, с Водительской стороны открывается только водительское окно нужно менять пульт стеклоподъемников, недавно заменены все саленблоки требующие замены, жидкости в пределах нормы, сопливит шлаг гидроусилителя руля на уровень жидкости не влияет. Необходимо поменять вакуумник, немного воздух подсасывает не критично. Салон не много потерт, но не усосан.
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