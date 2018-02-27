Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 154 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Владею им 4 года. Все расходники менялись вовремя. Также была заменена рулевая рейка, амортизаторы все, стойки стабилизатора задние и передние, ремень ГРМ, генератора 10 тыс. км назад. Автомобиль не бит, все железо родное, есть не большие вмятины. Торг у капота.
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