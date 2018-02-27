Mitsubishi Lancer Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 154 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Владею им 4 года. Все расходники менялись вовремя. Также была заменена рулевая рейка, амортизаторы все, стойки стабилизатора задние и передние, ремень ГРМ, генератора 10 тыс. км назад. Автомобиль не бит, все железо родное, есть не большие вмятины. Торг у капота.