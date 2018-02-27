Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 154 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Владею им 4 года. Все расходники менялись вовремя. Также была заменена рулевая рейка, амортизаторы все, стойки стабилизатора задние и передние, ремень ГРМ, генератора 10 тыс. км назад. Автомобиль не бит, все железо родное, есть не большие вмятины. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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