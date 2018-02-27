Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 78,7 тыс. км
Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Mitsubishi Lancer 10 поколения. Состояние годовалого авто. Автомобиль Японской сборки. Не бит, Не крашен. Без ДТП. Автомобиль обслужен, вложений не требует. ПТС оригинал, 1 хозяин. Оригинальный пробег. Новая летняя Резина Dunlop. Комплектация: кондиционер, ПЭП, подогрев сидений, AUX, USB, сигнализация Scher- Khan Magicar 8. Все вопросы по телефону. Хорошим людям уступлю.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Подержанная, пробег 112,5 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону
355 тыс. руб.
Mitsubishi Lancer
Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани