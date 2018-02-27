Mitsubishi Lancer Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 93 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 78,7 тыс. км Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Mitsubishi Lancer 10 поколения. Состояние годовалого авто. Автомобиль Японской сборки. Не бит, Не крашен. Без ДТП. Автомобиль обслужен, вложений не требует. ПТС оригинал, 1 хозяин. Оригинальный пробег. Новая летняя Резина Dunlop. Комплектация: кондиционер, ПЭП, подогрев сидений, AUX, USB, сигнализация Scher- Khan Magicar 8. Все вопросы по телефону. Хорошим людям уступлю.