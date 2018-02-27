Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 78,7 тыс. км

Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Mitsubishi Lancer 10 поколения. Состояние годовалого авто. Автомобиль Японской сборки. Не бит, Не крашен. Без ДТП. Автомобиль обслужен, вложений не требует. ПТС оригинал, 1 хозяин. Оригинальный пробег. Новая летняя Резина Dunlop. Комплектация: кондиционер, ПЭП, подогрев сидений, AUX, USB, сигнализация Scher- Khan Magicar 8. Все вопросы по телефону. Хорошим людям уступлю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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