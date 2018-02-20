Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один хозяин, не бит, не крашенный, ПТС оригинал, 2 литровый двигатель, коробка автомат, климат-контроль, подогрев сидений, электростеклоподьемники, электрозеркала, литые диски новая резина, DVD камера заднего вида. Обвес заводской, никакого колхоза нет. Отличное состояние.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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