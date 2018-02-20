Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Один хозяин, не бит, не крашенный, ПТС оригинал, 2 литровый двигатель, коробка автомат, климат-контроль, подогрев сидений, электростеклоподьемники, электрозеркала, литые диски новая резина, DVD камера заднего вида. Обвес заводской, никакого колхоза нет. Отличное состояние.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.