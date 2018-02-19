Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 260 тыс. км

Цена: 165 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Заменены ремень ГРМ, ролики. Ремень кондиционера, генератора, рычаги, амортизаторы, опорные подшипники, масло в ДВС, КПП, фильтра, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. Срочно нужны деньги, возможен торг. Страховка есть. Документы в порядке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 115,2 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

435 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 191,662 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

425 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 103,489 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Авто, похожие на Mitsubishi Lancer

Nissan Primera

Подержанная, пробег 322 тыс. км.
Краснодарский край, Лабинск

185 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 283 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

169 тыс. руб.

Nissan Cefiro

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Приморско-Ахтарск

180 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале