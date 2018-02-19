Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 260 тыс. км
Цена: 165 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Заменены ремень ГРМ, ролики. Ремень кондиционера, генератора, рычаги, амортизаторы, опорные подшипники, масло в ДВС, КПП, фильтра, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. Срочно нужны деньги, возможен торг. Страховка есть. Документы в порядке.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.