Mitsubishi Lancer Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 106 тыс. км Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Покупал у официального дилера. Установлены противотуманные фары, металлическая защита картера, спойлер, реснички задние и передние, камера заднего вида, магнитола с экраном и поддержанием DVD MP3 и флешек, обслуживался у официального дилера есть все заказ наряды по т. о. Автомобиль в хорошем состоянии. Реальному покупателю. Небольшой торг при осмотре.