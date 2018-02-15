Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 106 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Покупал у официального дилера. Установлены противотуманные фары, металлическая защита картера, спойлер, реснички задние и передние, камера заднего вида, магнитола с экраном и поддержанием DVD MP3 и флешек, обслуживался у официального дилера есть все заказ наряды по т. о. Автомобиль в хорошем состоянии. Реальному покупателю. Небольшой торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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