Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 157 тыс. км

Цена: 303 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, сигнализация, кондер, музыка - все работает как надо. Только поменял масло. Стоит новая дроссельная заслонка, масложера нет (устранил в 2015 году). Приезжайте смотрите.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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