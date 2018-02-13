Mitsubishi Lancer Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 157 тыс. км Цена: 303 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, сигнализация, кондер, музыка - все работает как надо. Только поменял масло. Стоит новая дроссельная заслонка, масложера нет (устранил в 2015 году). Приезжайте смотрите.