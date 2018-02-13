Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 157 тыс. км
Цена: 303 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, сигнализация, кондер, музыка - все работает как надо. Только поменял масло. Стоит новая дроссельная заслонка, масложера нет (устранил в 2015 году). Приезжайте смотрите.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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