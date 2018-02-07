Mitsubishi Lancer Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 31 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 127 тыс. км Цена: 293 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Ланцер 2007 г. в. 1 Хозяин. ПТС оригинал. Машина в отличном состоянии. Как по кузову, так и по салону. Вся в родной краске (кроме одной детали подкрашивалось пятном арка заднего правого крыла. Без ДТП 100 %), машина покупалась новой в автосалоне г. Краснодара. За пределы края не выезжала. Технически ходовка коробка движок все в отличном состоянии. Готов на любые проверки. МКПП. Кондиционер. 4 стеклоподьемника. АБС. подогревы сидений и т. д. Срочно реальному покупателю хороший торг. Обмен цена на обмен дороже 325 т. р. Перекупщикам не беспокоить.

