Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 127 тыс. км
Цена: 293 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Ланцер 2007 г. в. 1 Хозяин. ПТС оригинал. Машина в отличном состоянии. Как по кузову, так и по салону. Вся в родной краске (кроме одной детали подкрашивалось пятном арка заднего правого крыла. Без ДТП 100 %), машина покупалась новой в автосалоне г. Краснодара. За пределы края не выезжала. Технически ходовка коробка движок все в отличном состоянии. Готов на любые проверки. МКПП. Кондиционер. 4 стеклоподьемника. АБС. подогревы сидений и т. д. Срочно реальному покупателю хороший торг. Обмен цена на обмен дороже 325 т. р. Перекупщикам не беспокоить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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