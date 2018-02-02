Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 359,999 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Лансер 10 в хорошем состоянии. Без ДТП. Я хозяин по ПТС, машина местная, пробег реальный. Летом заправлен кондёр. Масло менялось неделю назад . За год эксплуатации машина не доставила проблем.Машина не выезжала за пределы Краснодарского края. Надежное японское авто. Я собственник. Машина без юридических проблем.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.