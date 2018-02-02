Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 359,999 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Лансер 10 в хорошем состоянии. Без ДТП. Я хозяин по ПТС, машина местная, пробег реальный. Летом заправлен кондёр. Масло менялось неделю назад . За год эксплуатации машина не доставила проблем.Машина не выезжала за пределы Краснодарского края. Надежное японское авто. Я собственник. Машина без юридических проблем.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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