Mitsubishi Lancer Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 140 тыс. км Цена: 359,999 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Лансер 10 в хорошем состоянии. Без ДТП. Я хозяин по ПТС, машина местная, пробег реальный. Летом заправлен кондёр. Масло менялось неделю назад . За год эксплуатации машина не доставила проблем.Машина не выезжала за пределы Краснодарского края. Надежное японское авто. Я собственник. Машина без юридических проблем.