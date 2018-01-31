Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хозяин, ПТС оригинал 3 хозяина, сел и поехал, торг! Осмотр ст. Новотиторавская или Нововеличковская.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.