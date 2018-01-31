Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хозяин, ПТС оригинал 3 хозяина, сел и поехал, торг! Осмотр ст. Новотиторавская или Нововеличковская.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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