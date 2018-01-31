Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 213 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Собственник, машина в хорошем ухоженном состоянии, 15 колеса Yokohama резина 80% остатка, сигнализация с автозапуском, кондиционер работает, печка греет, парктроник, двигатель GDI, без номеров и музыки, торга нет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.