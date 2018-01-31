Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 213 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Собственник, машина в хорошем ухоженном состоянии, 15 колеса Yokohama резина 80% остатка, сигнализация с автозапуском, кондиционер работает, печка греет, парктроник, двигатель GDI, без номеров и музыки, торга нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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