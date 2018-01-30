Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 365 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Почти черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хорошее состояние, комплектация максимальная на механике. Обмен возможен, цена на обмен обсуждается.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.