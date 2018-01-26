Mitsubishi Lancer Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 75 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 256 тыс. км Цена: 126 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам срочно не плохого японца полный пакет. Для этого года, все что нужно работать все работает без нареканий, расход 7 -8 литров. Мотор масло не ест. Автомат ходовая отлично. Бумаги все чистые любые проверки. Звонить только реальным покупателям хорошо скину, так как срочно нужны деньги, обмен только на деньги.