Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 256 тыс. км
Цена: 126 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам срочно не плохого японца полный пакет. Для этого года, все что нужно работать все работает без нареканий, расход 7 -8 литров. Мотор масло не ест. Автомат ходовая отлично. Бумаги все чистые любые проверки. Звонить только реальным покупателям хорошо скину, так как срочно нужны деньги, обмен только на деньги.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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