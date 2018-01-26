Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 256 тыс. км

Цена: 126 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам срочно не плохого японца полный пакет. Для этого года, все что нужно работать все работает без нареканий, расход 7 -8 литров. Мотор масло не ест. Автомат ходовая отлично. Бумаги все чистые любые проверки. Звонить только реальным покупателям хорошо скину, так как срочно нужны деньги, обмен только на деньги.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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