Mitsubishi Lancer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в очень хорошем состоянии, сигналка с обратной связью, диски R17 на летней резине, магнитола Alpine, туманки, все опции работают исправно. Только установлен контрактный вариатор, соответственно новое масло. Остальные подробности по телефону, торг минимальный.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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