Mitsubishi Lancer Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 170 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, сигналка с обратной связью, диски R17 на летней резине, магнитола Alpine, туманки, все опции работают исправно. Только установлен контрактный вариатор, соответственно новое масло. Остальные подробности по телефону, торг минимальный.