Mitsubishi Lancer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, сигналка с обратной связью, диски R17 на летней резине, магнитола Alpine, туманки, все опции работают исправно. Только установлен контрактный вариатор, соответственно новое масло. Остальные подробности по телефону, торг минимальный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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