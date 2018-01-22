Mitsubishi Lancer Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 317 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Добрый день! Продаю Лансер Цедия, год выпуска 2002, в России машина с августа 2007 года, за пределы края не выезжала. Мотор не GDI, не капризный, обороты не плавают. Комплектация очень хорошая : Кондиционер, ГУР, АБС, все стеклоподъемники, 2 подушки безопасности, лифт руля, лифт сиденья водителя, электропривод зеркал, сигнализация с обратной связью и автозапуском. По технической части нареканий нет, двигатель работает ровно, ходовая не стучит, электрика без вмешательств, коробка проходидила обслуживание в августе, вибрации нет, работает отлично. Салон чистый и не маркий, стекла по кругу родные. За машиной слежу и держу её в чистоте и порядке, в авариях не бывал, резина стоит зимняя липучка, японская ТОЙО, масло Шелл Хеликс, бензин только Лукойл или ГПН, магнитола Alpine , сзади динамики Pioneer, звук изумительный и чистый. Машину продавать бы не стал, но ребёнок растёт и нужна больше. По всем вопросам обращайтесь в любое время, с удовольствием отвечу.