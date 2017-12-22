Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 303 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Артур
Описание
Продаю Mitsubishi Lancer Cedia в хорошем состоянии, брал для жены, но ей не пригодился авто, поэтому продаю. Салон чистый не прокуренный. Стеклоподъемники все Авто доводом, ЦЗ, сигнализация с автозапуском. Музыка MP3, усел и саб. Коробка в нормальном состоянии не пинается. Мотор после капиталки. Поставил защиту днища картера. Резина новая зимняя стоит. Обмен если только на Квадрик, не китаец от 500 куб. Можно с моей доплатой.
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