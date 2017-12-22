Mitsubishi Lancer Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 303 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Артур Телефон:

Описание

Продаю Mitsubishi Lancer Cedia в хорошем состоянии, брал для жены, но ей не пригодился авто, поэтому продаю. Салон чистый не прокуренный. Стеклоподъемники все Авто доводом, ЦЗ, сигнализация с автозапуском. Музыка MP3, усел и саб. Коробка в нормальном состоянии не пинается. Мотор после капиталки. Поставил защиту днища картера. Резина новая зимняя стоит. Обмен если только на Квадрик, не китаец от 500 куб. Можно с моей доплатой.