Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 303 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Артур

Телефон:

Описание

Продаю Mitsubishi Lancer Cedia в хорошем состоянии, брал для жены, но ей не пригодился авто, поэтому продаю. Салон чистый не прокуренный. Стеклоподъемники все Авто доводом, ЦЗ, сигнализация с автозапуском. Музыка MP3, усел и саб. Коробка в нормальном состоянии не пинается. Мотор после капиталки. Поставил защиту днища картера. Резина новая зимняя стоит. Обмен если только на Квадрик, не китаец от 500 куб. Можно с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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