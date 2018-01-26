Mitsubishi L 200 Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 112 тыс. км Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Тимофей Телефон:

Описание

Продам отличный автомобиль. По кузову ровная без вмятин и царапин. Салон чистый, лобовое без трещин и сколов. Двигатель работает ровно, по ходовой менял стойки стабилизатора. Все идеально работает и вложений не требует. Номер местный ТЕЛЕ2.