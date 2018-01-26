Mitsubishi L 200

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Тимофей

Телефон:

Описание

Продам отличный автомобиль. По кузову ровная без вмятин и царапин. Салон чистый, лобовое без трещин и сколов. Двигатель работает ровно, по ходовой менял стойки стабилизатора. Все идеально работает и вложений не требует. Номер местный ТЕЛЕ2.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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