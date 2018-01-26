Mitsubishi L 200
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Тимофей
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Описание
Продам отличный автомобиль. По кузову ровная без вмятин и царапин. Салон чистый, лобовое без трещин и сколов. Двигатель работает ровно, по ходовой менял стойки стабилизатора. Все идеально работает и вложений не требует. Номер местный ТЕЛЕ2.
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