Mitsubishi L 200
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Ни одна деталь не перекрашивалась, все родное, ПТС оригинал, все ключи, стекла родные, автомобиль как новый.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.