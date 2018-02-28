Mitsubishi L 200

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Ни одна деталь не перекрашивалась, все родное, ПТС оригинал, все ключи, стекла родные, автомобиль как новый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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