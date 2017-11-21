Mitsubishi L 200
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 185 тыс. км
Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Влад
Телефон:
Описание
Продаю автомобиль в отличном состоянии! Поменял все! Установил люфт комплект,новая резина, свет,шумоизоляция. Лебедка с дистанционным управлением. Все ремни, масла и фильтра поменяны.Ходовая в отличном состоянии. Все вопросы по телефону.
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