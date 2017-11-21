Mitsubishi L 200 Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 185 тыс. км Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Влад Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии! Поменял все! Установил люфт комплект,новая резина, свет,шумоизоляция. Лебедка с дистанционным управлением. Все ремни, масла и фильтра поменяны.Ходовая в отличном состоянии. Все вопросы по телефону.