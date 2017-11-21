Mitsubishi L 200

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 185 тыс. км

Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Влад

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии! Поменял все! Установил люфт комплект,новая резина, свет,шумоизоляция. Лебедка с дистанционным управлением. Все ремни, масла и фильтра поменяны.Ходовая в отличном состоянии. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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