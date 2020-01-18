Mitsubishi Galant

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 273 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 150 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодарский, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Описание

Авто в хорошем состоянии, для своих лет.
Во владении год, ни разу не подводила,своевременно обслуживалась.
Пороги целые, гнилого ничего нет.
Есть климат контроль, электрорегулятор зеркал, подогрев заднего стекла,магнитола блютуз,аукс флешка.
Торг у капота

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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