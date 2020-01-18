Mitsubishi Galant Дата публикации: 18.01.20 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 273 тыс. км Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 150 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодарский, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань

Описание

Авто в хорошем состоянии, для своих лет.

Во владении год, ни разу не подводила,своевременно обслуживалась.

Пороги целые, гнилого ничего нет.

Есть климат контроль, электрорегулятор зеркал, подогрев заднего стекла,магнитола блютуз,аукс флешка.

Торг у капота