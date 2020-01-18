Mitsubishi Galant
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 273 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 150 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодарский, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Описание
Авто в хорошем состоянии, для своих лет.
Во владении год, ни разу не подводила,своевременно обслуживалась.
Пороги целые, гнилого ничего нет.
Есть климат контроль, электрорегулятор зеркал, подогрев заднего стекла,магнитола блютуз,аукс флешка.
Торг у капота
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.