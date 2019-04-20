Mitsubishi Galant
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ессентуки, Ставропольский край
Имя: Ольга
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Круиз-контроль
Люк
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии,трещина заднего левого фонаря
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