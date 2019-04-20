Mitsubishi Galant

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Ессентуки, Ставропольский край

Имя: Ольга

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Круиз-контроль

Люк

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии,трещина заднего левого фонаря

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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