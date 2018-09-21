Mitsubishi Galant
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2351 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Анна
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина в хорошем состоянии, сел и поехал, ходовая менялась полностью, реальным покупателям торг у капота
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