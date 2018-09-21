Mitsubishi Galant Дата публикации: 19.10.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 150 тыс. км Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2351 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Анна Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состоянии, сел и поехал, ходовая менялась полностью, реальным покупателям торг у капота