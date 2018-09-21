Mitsubishi Galant

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2351 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Анна

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состоянии, сел и поехал, ходовая менялась полностью, реальным покупателям торг у капота

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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