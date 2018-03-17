Mitsubishi Galant

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: александр

Телефон:

Комплектация

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продам галанта 2 литра 137 двигатель 4g63 в хорошем тех состоянии на ходу,но требуется замена прокладки гбц, кандиционер работает много чего поменина на новое люк нетечёт,гидро усилитель, раскожу всё что интересует .хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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