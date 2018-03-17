Mitsubishi Galant
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: александр
Комплектация
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продам галанта 2 литра 137 двигатель 4g63 в хорошем тех состоянии на ходу,но требуется замена прокладки гбц, кандиционер работает много чего поменина на новое люк нетечёт,гидро усилитель, раскожу всё что интересует .хороший торг.
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