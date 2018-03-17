Mitsubishi Galant Дата публикации: 8.05.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 200 тыс. км Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: александр Телефон:

Комплектация Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам галанта 2 литра 137 двигатель 4g63 в хорошем тех состоянии на ходу,но требуется замена прокладки гбц, кандиционер работает много чего поменина на новое люк нетечёт,гидро усилитель, раскожу всё что интересует .хороший торг.