Mitsubishi Galant

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 321 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продам Галанта. Европеец, 2 литра, на механике. Состояние видно на фото. Все работает кроме сигнала. Передний бампер слегка поврежден и есть сколы, видно на фото. На задних арках небольшие рыжики, на лобовом трещина. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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