Mitsubishi Galant
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 321 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
Продам Галанта. Европеец, 2 литра, на механике. Состояние видно на фото. Все работает кроме сигнала. Передний бампер слегка поврежден и есть сколы, видно на фото. На задних арках небольшие рыжики, на лобовом трещина. Торг.
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