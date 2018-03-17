Mitsubishi Galant Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 321 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продам Галанта. Европеец, 2 литра, на механике. Состояние видно на фото. Все работает кроме сигнала. Передний бампер слегка поврежден и есть сколы, видно на фото. На задних арках небольшие рыжики, на лобовом трещина. Торг.