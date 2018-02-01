Mitsubishi Galant

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Приморско-Ахтарск, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Mitsubishi Galant 2008 года. Двигатель 2.4L, самый надёжный и экономичный из линейки Mitsubishi. Расход топлива реальный трасса 7-8, город 9-10, в зависимости от манеры езды! Резина, зима и лето. Полностью в родной краске. Очень большой, комфортный, эффектный и самое главное надежный автомобиль. Всё что нужно было, сделано.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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