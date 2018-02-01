Mitsubishi Galant
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Приморско-Ахтарск, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Mitsubishi Galant 2008 года. Двигатель 2.4L, самый надёжный и экономичный из линейки Mitsubishi. Расход топлива реальный трасса 7-8, город 9-10, в зависимости от манеры езды! Резина, зима и лето. Полностью в родной краске. Очень большой, комфортный, эффектный и самое главное надежный автомобиль. Всё что нужно было, сделано.
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