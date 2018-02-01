Mitsubishi Galant Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 200 тыс. км Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Приморско-Ахтарск, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Mitsubishi Galant 2008 года. Двигатель 2.4L, самый надёжный и экономичный из линейки Mitsubishi. Расход топлива реальный трасса 7-8, город 9-10, в зависимости от манеры езды! Резина, зима и лето. Полностью в родной краске. Очень большой, комфортный, эффектный и самое главное надежный автомобиль. Всё что нужно было, сделано.