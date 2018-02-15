Mitsubishi Galant Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 200,722 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам чистого японца, восьмого поколения. Все электростеклоподьемники, электропривод зеркал, климат контроль, abs, ЭКО-режим, сигналка. Автомат не пинает, переключает не заметно, ходовая в отличном состоянии, за счёт полного привода незаметны не какие кочки, все вовремя менялось. Двигатель работает ровно без нареканий, недавно заменен ГРМ, прокладка выпускного коллектора, прокладка крышки, новые свечи, новое масло и все фильтра (чеки есть). Новая зимняя резина. Заправляли только 95 бензином. В общем, с машины пылинки сдували. Требует замены левой фары, цена вопроса (новой) - 3 тыс., дам адрес где можно приобрести. Неограниченная страховка. Торг.