Mitsubishi Galant

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 200,722 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам чистого японца, восьмого поколения. Все электростеклоподьемники, электропривод зеркал, климат контроль, abs, ЭКО-режим, сигналка. Автомат не пинает, переключает не заметно, ходовая в отличном состоянии, за счёт полного привода незаметны не какие кочки, все вовремя менялось. Двигатель работает ровно без нареканий, недавно заменен ГРМ, прокладка выпускного коллектора, прокладка крышки, новые свечи, новое масло и все фильтра (чеки есть). Новая зимняя резина. Заправляли только 95 бензином. В общем, с машины пылинки сдували. Требует замены левой фары, цена вопроса (новой) - 3 тыс., дам адрес где можно приобрести. Неограниченная страховка. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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