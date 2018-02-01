Mitsubishi Galant
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 1 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 136 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Электропривод зеркал
Описание
машина технически исправна все расходнтки все заменины.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.