Mitsubishi Galant

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 1 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 136 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Электропривод зеркал

Описание

машина технически исправна все расходнтки все заменины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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