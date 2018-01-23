Mitsubishi Galant

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Техническое состояние идеальное, гур, пэп, кондиционер, подогрев сидений, мультируль, все работает, по кузову рыжиков, жучков нет, примятость на задней двери (видно на фото), временное ограничение на регистрацию (от сюда и цена), ездить можно без проблем, звонить только понимающим людям! Номера в подарок! Торг. есть.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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