Mitsubishi Galant

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продам отличную машину - Mitsubishi Galant объем- 2.4 литра. Комфортный. Легкий в управлении. Динамичный и надежный. Без единого ДТП. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей. Эксплуатационная книга. Машину покупали в специализированном автосалоне Mitsubishi. Полная комплектация. Бортовой компьютер. Электропривод зеркал. Мультируль. Подогревы сидений. Активная система безопасности. Качественная штатная музыка. Стеклоподъемники на все двери и т. д. Салон автомобиля в отличном состоянии. По кузову вмятин нет. Новая дорогая зимняя резина (липучка). Штатная сигнализация. Двигатель цепной долговечный по своим ресурсам. Коробка полноценный автомат переключаем мягко и без толчков. Ходовая не стучит. Живем в Краснодаре. Звоните до 23.00. Штрафов. Ограничений нет. Фото ПТС на последней странице. Звоните.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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