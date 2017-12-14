Mitsubishi Galant Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 107 тыс. км Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продам отличную машину - Mitsubishi Galant объем- 2.4 литра. Комфортный. Легкий в управлении. Динамичный и надежный. Без единого ДТП. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей. Эксплуатационная книга. Машину покупали в специализированном автосалоне Mitsubishi. Полная комплектация. Бортовой компьютер. Электропривод зеркал. Мультируль. Подогревы сидений. Активная система безопасности. Качественная штатная музыка. Стеклоподъемники на все двери и т. д. Салон автомобиля в отличном состоянии. По кузову вмятин нет. Новая дорогая зимняя резина (липучка). Штатная сигнализация. Двигатель цепной долговечный по своим ресурсам. Коробка полноценный автомат переключаем мягко и без толчков. Ходовая не стучит. Живем в Краснодаре. Звоните до 23.00. Штрафов. Ограничений нет. Фото ПТС на последней странице. Звоните.