Mitsubishi Galant
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 83 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Mitsubishi Galant, 1992, двигатель 4g63. Ровный по кузову, все целое. Едет бодро, продаю по причине постройки дрифт проекта. Замена двигателя и коробки на контрактные в 2014 г. Корзина, диск сцепления Exedy. Рабочий и главный цилиндр Август 2017 г. Новые стойки kayaba спереди, контрактые сзади. Май 2017. Вся выхлопная система с штанов. Сентябрь 2017 г. Привода. 2015 г
Топливный, воздушный фильтр, ремень гура/генератора. Замена масла каждые 10тыщ, LIQUI MOLY 5w40. Спереди колонки Pioner, сзади сток. Требуется заменить 1 подушку двигателя, отдам с машиной. Обмен.
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