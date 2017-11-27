Mitsubishi Galant Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 210 тыс. км Цена: 83 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Mitsubishi Galant, 1992, двигатель 4g63. Ровный по кузову, все целое. Едет бодро, продаю по причине постройки дрифт проекта. Замена двигателя и коробки на контрактные в 2014 г. Корзина, диск сцепления Exedy. Рабочий и главный цилиндр Август 2017 г. Новые стойки kayaba спереди, контрактые сзади. Май 2017. Вся выхлопная система с штанов. Сентябрь 2017 г. Привода. 2015 г

Топливный, воздушный фильтр, ремень гура/генератора. Замена масла каждые 10тыщ, LIQUI MOLY 5w40. Спереди колонки Pioner, сзади сток. Требуется заменить 1 подушку двигателя, отдам с машиной. Обмен.