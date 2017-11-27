Mitsubishi Galant

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 83 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Mitsubishi Galant, 1992, двигатель 4g63. Ровный по кузову, все целое. Едет бодро, продаю по причине постройки дрифт проекта. Замена двигателя и коробки на контрактные в 2014 г. Корзина, диск сцепления Exedy. Рабочий и главный цилиндр Август 2017 г. Новые стойки kayaba спереди, контрактые сзади. Май 2017. Вся выхлопная система с штанов. Сентябрь 2017 г. Привода. 2015 г
Топливный, воздушный фильтр, ремень гура/генератора. Замена масла каждые 10тыщ, LIQUI MOLY 5w40. Спереди колонки Pioner, сзади сток. Требуется заменить 1 подушку двигателя, отдам с машиной. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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