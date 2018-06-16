Mitsubishi Fuso
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2017
Пробег: без пробега
Цена: 4425 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 5 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Минеральные Воды, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (87922) 304-53
Описание
Объём кузова полезный - 8,0 куб.м.
Объём загрузочного бункера — 1,25 куб.м.
Коэффициент уплотнения мусора — до 6, в зависимости от типа мусора
Сечение кузова — овальное;
Материал кузова — сталь ST-52 – пол 4 мм, боковые части и верх — 4 мм
Материал загрузочного бункера - сталь Hardox 450.
Тандемный гидронасос производства OMFB (Италия) (возможность одновременной загрузки и прессования ТКО).
Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров (объем контейнеров для загрузки от 120л. до 1100 л.).
Гидроклапаны Италия
Цвет надстройки — белый (Согласно таблице RAL).
Кран для слива жидкости из передней части кузова;
Кран для слива жидкости из приёмного бункера;
Усиление пола кузова сталь ST-52.;
Усиление ванны приёмного бункера ребрами жесткости;
Усиление боковых стенок кузова (St52)
Нанесение светоотражающей маркировки в соответствии с правилами правилам 48-03 ЕЭК ООН;
Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота;
Фонарь освещения рабочей зоны;
· Боковые габаритные огни;
· Проблесковый маячок – 1 шт.
· Элементы управления и индикации: Режимы работы - автоматический
- ручной
- смешанный.
- материал дна загрузочной ванны из высокопрочной стали HARDOX 450;
камера заднего вида, включая цветной монитор;
Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками;
Боковая противоподкатная защита;
Аварийный выключатель установки расположенный на левом борту мусоровоза
Дренажный бак для сбора жидкости из основного бункера.
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