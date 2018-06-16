Mitsubishi Fuso Дата публикации: 26.06.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2017 Пробег: без пробега Цена: 4425 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 5 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Минеральные Воды, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Новые авто Телефон +7 (87922) 304-53

Описание

Объём кузова полезный - 8,0 куб.м.

Объём загрузочного бункера — 1,25 куб.м.

Коэффициент уплотнения мусора — до 6, в зависимости от типа мусора

Сечение кузова — овальное;

Материал кузова — сталь ST-52 – пол 4 мм, боковые части и верх — 4 мм

Материал загрузочного бункера - сталь Hardox 450.

Тандемный гидронасос производства OMFB (Италия) (возможность одновременной загрузки и прессования ТКО).

Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров (объем контейнеров для загрузки от 120л. до 1100 л.).

Гидроклапаны Италия

Цвет надстройки — белый (Согласно таблице RAL).

Кран для слива жидкости из передней части кузова;

Кран для слива жидкости из приёмного бункера;

Усиление пола кузова сталь ST-52.;

Усиление ванны приёмного бункера ребрами жесткости;

Усиление боковых стенок кузова (St52)

Нанесение светоотражающей маркировки в соответствии с правилами правилам 48-03 ЕЭК ООН;

Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота;

Фонарь освещения рабочей зоны;

· Боковые габаритные огни;

· Проблесковый маячок – 1 шт.

· Элементы управления и индикации: Режимы работы - автоматический

- ручной

- смешанный.

- материал дна загрузочной ванны из высокопрочной стали HARDOX 450;

камера заднего вида, включая цветной монитор;

Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками;

Боковая противоподкатная защита;

Аварийный выключатель установки расположенный на левом борту мусоровоза

Дренажный бак для сбора жидкости из основного бункера.