Mitsubishi Fuso

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2017

Пробег: без пробега

Цена: 2960 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 5 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородМинеральные Воды, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Новые авто
Телефон+7 (87922) 304-53

Описание

Грузоподъёмность шасси 5,3 тонны. 4 Варианта длины фургона: 4,6 м.; 5,3 м.; 5,7 м.; 6,2 м. Ширина до 2,6 м. Высота до 2,6 м. Возможна установка холодильного оборудования

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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