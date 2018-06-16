Mitsubishi Fuso
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2017
Пробег: без пробега
Цена: 2960 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 5 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Минеральные Воды, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (87922) 304-53
Описание
Грузоподъёмность шасси 5,3 тонны. 4 Варианта длины фургона: 4,6 м.; 5,3 м.; 5,7 м.; 6,2 м. Ширина до 2,6 м. Высота до 2,6 м. Возможна установка холодильного оборудования
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