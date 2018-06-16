Mitsubishi Fuso Дата публикации: 26.06.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2017 Пробег: без пробега Цена: 2960 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 5 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Минеральные Воды, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Новые авто Телефон +7 (87922) 304-53

Описание

Грузоподъёмность шасси 5,3 тонны. 4 Варианта длины фургона: 4,6 м.; 5,3 м.; 5,7 м.; 6,2 м. Ширина до 2,6 м. Высота до 2,6 м. Возможна установка холодильного оборудования