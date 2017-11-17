Mitsubishi Delica

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 1080 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Комплектация G Power Package:
-Терминал ЭРА- ГЛОНАСС и ПТС в наличии
-Боковые электродвери с доводчиками
-Типтроник с подрулевыми рычагами переключения
-Система доступа в автомобиль Smart Entry
-Запуск двигателя Push Start
-Две разетки 100W
-Две печки
-Два кондиционера
-Антиблокировочная система (ABS)
-Вспомогательная система торможения (BAS)
-Гидроусилитель рулевого управления
-Подушки безопасности Airbag
-Фронтальные подушки безопасности Airbag
-Электропривод боковых зеркал
-Противотуманные фары
-Повторители поворота в зеркалах
-Передние и задние электрические стеклоподъемники
-Динамическая система курсовой устойчивости (ASC)
-Литые диски
-Брызговики
-Оптика ксенон
-Мультируль
-Круиз контроль
-Камера заднего обзора
-Ключ ДУ (дистанционный ключ)
-Центральный замок
-Заводская тонировка
-Остекление с защитой от ультрафиолета
-Крепление ISOFIX
-Активный подголовник
-Ветровики
-TV, DVD, VIDEO, MP3, WMA, AM, FM
Автомобиль доставлен автовозом январь 2018 года. В наличие в Краснодаре. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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