Mitsubishi Delica
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 1080 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Описание
Комплектация G Power Package:
-Терминал ЭРА- ГЛОНАСС и ПТС в наличии
-Боковые электродвери с доводчиками
-Типтроник с подрулевыми рычагами переключения
-Система доступа в автомобиль Smart Entry
-Запуск двигателя Push Start
-Две разетки 100W
-Две печки
-Два кондиционера
-Антиблокировочная система (ABS)
-Вспомогательная система торможения (BAS)
-Гидроусилитель рулевого управления
-Подушки безопасности Airbag
-Фронтальные подушки безопасности Airbag
-Электропривод боковых зеркал
-Противотуманные фары
-Повторители поворота в зеркалах
-Передние и задние электрические стеклоподъемники
-Динамическая система курсовой устойчивости (ASC)
-Литые диски
-Брызговики
-Оптика ксенон
-Мультируль
-Круиз контроль
-Камера заднего обзора
-Ключ ДУ (дистанционный ключ)
-Центральный замок
-Заводская тонировка
-Остекление с защитой от ультрафиолета
-Крепление ISOFIX
-Активный подголовник
-Ветровики
-TV, DVD, VIDEO, MP3, WMA, AM, FM
Автомобиль доставлен автовозом январь 2018 года. В наличие в Краснодаре. Торг уместен.
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