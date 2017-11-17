Mitsubishi Delica Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 52 тыс. км Цена: 1080 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Комплектация G Power Package:

-Терминал ЭРА- ГЛОНАСС и ПТС в наличии

-Боковые электродвери с доводчиками

-Типтроник с подрулевыми рычагами переключения

-Система доступа в автомобиль Smart Entry

-Запуск двигателя Push Start

-Две разетки 100W

-Две печки

-Два кондиционера

-Антиблокировочная система (ABS)

-Вспомогательная система торможения (BAS)

-Гидроусилитель рулевого управления

-Подушки безопасности Airbag

-Фронтальные подушки безопасности Airbag

-Электропривод боковых зеркал

-Противотуманные фары

-Повторители поворота в зеркалах

-Передние и задние электрические стеклоподъемники

-Динамическая система курсовой устойчивости (ASC)

-Литые диски

-Брызговики

-Оптика ксенон

-Мультируль

-Круиз контроль

-Камера заднего обзора

-Ключ ДУ (дистанционный ключ)

-Центральный замок

-Заводская тонировка

-Остекление с защитой от ультрафиолета

-Крепление ISOFIX

-Активный подголовник

-Ветровики

-TV, DVD, VIDEO, MP3, WMA, AM, FM

Автомобиль доставлен автовозом январь 2018 года. В наличие в Краснодаре. Торг уместен.