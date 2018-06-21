Mitsubishi Colt
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 73,6 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1332 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Охранная система
Электропривод зеркал
Описание
Авто в ДТП не участвовал.В салоне не курили Вложений не требует
Продается срочно Торг возможен при осмотре автомобиля
Просьба посредникам не беспокоить ! Автомобиль с 2014 года в РФ. Был куплен на торгах автосалона в Японии. Одна хозяйка в РФ. ТО проведено в мае месяце. В наличии радиоприемник Pioneer, Видеорегистратор и навигатор. Так же стоит сигнализация StarLine A91. Автомобиль находится в отличном состоянии. ABS, ESP, кондиционер, складные боковые зеркала с электроприводом. Все сидения в чехле. Обмен не предлагать.
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