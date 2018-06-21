Mitsubishi Colt

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 73,6 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1332 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Охранная система

Электропривод зеркал

Описание

Авто в ДТП не участвовал.В салоне не курили Вложений не требует
Продается срочно Торг возможен при осмотре автомобиля
Просьба посредникам не беспокоить ! Автомобиль с 2014 года в РФ. Был куплен на торгах автосалона в Японии. Одна хозяйка в РФ. ТО проведено в мае месяце. В наличии радиоприемник Pioneer, Видеорегистратор и навигатор. Так же стоит сигнализация StarLine A91. Автомобиль находится в отличном состоянии. ABS, ESP, кондиционер, складные боковые зеркала с электроприводом. Все сидения в чехле. Обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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