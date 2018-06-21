Mitsubishi Colt Дата публикации: 8.09.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 73,6 тыс. км Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1332 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: радио Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев зеркал Охранная система Электропривод зеркал

Описание

Авто в ДТП не участвовал.В салоне не курили Вложений не требует

Продается срочно Торг возможен при осмотре автомобиля

Просьба посредникам не беспокоить ! Автомобиль с 2014 года в РФ. Был куплен на торгах автосалона в Японии. Одна хозяйка в РФ. ТО проведено в мае месяце. В наличии радиоприемник Pioneer, Видеорегистратор и навигатор. Так же стоит сигнализация StarLine A91. Автомобиль находится в отличном состоянии. ABS, ESP, кондиционер, складные боковые зеркала с электроприводом. Все сидения в чехле. Обмен не предлагать.