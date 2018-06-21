Mitsubishi Colt Дата публикации: 3.09.18 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 73,6 тыс. км Цена: 365 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1332 см³ Руль: правый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя Турбодилер Телефон +7 (967) 651-11-78

Описание

Авто в ДТП не участвовал.В салоне не курили Вложений не требует

Продается срочно Торг возможен при осмотре автомобиля

Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать ! Автомобиль с 2014 года в РФ. Был куплен на торгах автосалона в Японии. Одна хозяйка в РФ. ТО проведено в мае месяце. В наличии радиоприемник Pioneer, Видеорегистратор и навигатор. Так же стоит сигнализация StarLine A91.

Автомобиль находится в отличном состоянии. ABS, ESP,

кондиционер, складные боковые зеркала с электроприводом.

Все сидения в чехле. Обмен не предлагать.