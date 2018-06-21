Mitsubishi Colt

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 73,6 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Охранная система

Электропривод зеркал

Описание

Mitsubishi Colt 2009г Автомобиль с 2014 года в РФ. Был
куплен в Японии. Одна хозяйка в РФ. ТО проведено в мае
месяце. В наличии радиоприемник Pioneer, Видеорегистратор и
навигатор. Так же стоит сигнализация StarLine A91.
Автомобиль находится в отличном состоянии. ABS, ESP,
кондиционер, складные боковые зеркала с электроприводом.
Все сидения в чехле. Обмен не предлагать. Торга нет

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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