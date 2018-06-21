Mitsubishi Colt
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 73,6 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Охранная система
Электропривод зеркал
Описание
Mitsubishi Colt 2009г Автомобиль с 2014 года в РФ. Был
куплен в Японии. Одна хозяйка в РФ. ТО проведено в мае
месяце. В наличии радиоприемник Pioneer, Видеорегистратор и
навигатор. Так же стоит сигнализация StarLine A91.
Автомобиль находится в отличном состоянии. ABS, ESP,
кондиционер, складные боковые зеркала с электроприводом.
Все сидения в чехле. Обмен не предлагать. Торга нет
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