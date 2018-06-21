Mitsubishi Colt Дата публикации: 23.07.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 73,6 тыс. км Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Охранная система Электропривод зеркал

Описание

Mitsubishi Colt 2009г Автомобиль с 2014 года в РФ. Был

куплен в Японии. Одна хозяйка в РФ. ТО проведено в мае

месяце. В наличии радиоприемник Pioneer, Видеорегистратор и

навигатор. Так же стоит сигнализация StarLine A91.

Автомобиль находится в отличном состоянии. ABS, ESP,

кондиционер, складные боковые зеркала с электроприводом.

Все сидения в чехле. Обмен не предлагать. Торга нет