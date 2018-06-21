Mitsubishi Colt

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (962) 228-47-05

Описание

- Машина идеальна по городу, шутрая, маневреная. Раход 6 литров.
- Настоящая Японская машина, собиралась для внутреннего япоского рынка. С 2011 года в России.
- В Краснодар привезена на автовозе.
- Ездила девушка в режиме «Дом-Ашан»
- Правый руль ничем не отличается от левого. Прокатитесь, убедитесь.
- Машина до 100л.с. Страховка не дорогая. (Оплачена до 05.2019)
- Жидкости поменены в начале мая 2018.
- Комплект зимних шин(новые, износ 10%) отдам с машиной
- Заводится, открывается с ключа. + есть Метка.[td#260401]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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