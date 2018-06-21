Mitsubishi Colt
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова:
Цвет: Черный
Информация о владельце
|Город
|Краснодар, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (962) 228-47-05
Описание
- Машина идеальна по городу, шутрая, маневреная. Раход 6 литров.
- Настоящая Японская машина, собиралась для внутреннего япоского рынка. С 2011 года в России.
- В Краснодар привезена на автовозе.
- Ездила девушка в режиме «Дом-Ашан»
- Правый руль ничем не отличается от левого. Прокатитесь, убедитесь.
- Машина до 100л.с. Страховка не дорогая. (Оплачена до 05.2019)
- Жидкости поменены в начале мая 2018.
- Комплект зимних шин(новые, износ 10%) отдам с машиной
- Заводится, открывается с ключа. + есть Метка.[td#260401]
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