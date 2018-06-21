Mitsubishi Colt Дата публикации: 21.06.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 170 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Цвет: Черный Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя Турбодилер Телефон +7 (962) 228-47-05

Описание

- Машина идеальна по городу, шутрая, маневреная. Раход 6 литров.

- Настоящая Японская машина, собиралась для внутреннего япоского рынка. С 2011 года в России.

- В Краснодар привезена на автовозе.

- Ездила девушка в режиме «Дом-Ашан»

- Правый руль ничем не отличается от левого. Прокатитесь, убедитесь.

- Машина до 100л.с. Страховка не дорогая. (Оплачена до 05.2019)

- Жидкости поменены в начале мая 2018.

- Комплект зимних шин(новые, износ 10%) отдам с машиной

- Заводится, открывается с ключа. + есть Метка.[td#260401]