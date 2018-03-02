Mitsubishi Colt
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 193 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
В отличном состоянии, лобовое стекло родное, коробка и двигатель в идеале, салон как новый.
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