Mitsubishi Colt Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 155 тыс. км Цена: 193 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

В отличном состоянии, лобовое стекло родное, коробка и двигатель в идеале, салон как новый.