Mitsubishi Colt
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 122,5 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продаю Mitsubishi Colt 2005 г. Пробег 122500, салон чистый, лёгкое управление машина находиться в хорошем состоянии. Небольшие коцки по кузову. Очень маневренный и экономичный авто. Подойдет как для начинающего водителя так и водителя со стажем. На все вопросы с удовольствием отвечу по телефону. Масло менялось своевременно. Как в двигателе так и в коробке. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.