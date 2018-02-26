Mitsubishi Colt

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 122,5 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю Mitsubishi Colt 2005 г. Пробег 122500, салон чистый, лёгкое управление машина находиться в хорошем состоянии. Небольшие коцки по кузову. Очень маневренный и экономичный авто. Подойдет как для начинающего водителя так и водителя со стажем. На все вопросы с удовольствием отвечу по телефону. Масло менялось своевременно. Как в двигателе так и в коробке. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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