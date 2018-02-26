Mitsubishi Colt Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 122,5 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю Mitsubishi Colt 2005 г. Пробег 122500, салон чистый, лёгкое управление машина находиться в хорошем состоянии. Небольшие коцки по кузову. Очень маневренный и экономичный авто. Подойдет как для начинающего водителя так и водителя со стажем. На все вопросы с удовольствием отвечу по телефону. Масло менялось своевременно. Как в двигателе так и в коробке. Торг у капота.