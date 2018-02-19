Mitsubishi Colt
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Павел
Телефон:
Описание
Продается почти новый японский автомобиль-таможня Новороссийск 2014 г-полная максимальная комплектация-камера заднего хода стеклоподьемники все климат-контроль-литье на 15-аудиосистема SONY-радио-диски-USB-AUX-очень маневренный удобный во всех смыслах авто-расход бензина 6 л-с парковкой нет проблем.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter