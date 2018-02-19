Mitsubishi Colt

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Продается почти новый японский автомобиль-таможня Новороссийск 2014 г-полная максимальная комплектация-камера заднего хода стеклоподьемники все климат-контроль-литье на 15-аудиосистема SONY-радио-диски-USB-AUX-очень маневренный удобный во всех смыслах авто-расход бензина 6 л-с парковкой нет проблем.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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