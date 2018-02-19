Mitsubishi Colt Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 83 тыс. км Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Продается почти новый японский автомобиль-таможня Новороссийск 2014 г-полная максимальная комплектация-камера заднего хода стеклоподьемники все климат-контроль-литье на 15-аудиосистема SONY-радио-диски-USB-AUX-очень маневренный удобный во всех смыслах авто-расход бензина 6 л-с парковкой нет проблем.