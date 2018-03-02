Mitsubishi Colt
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 199 тыс. км
Цена: 223 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Colt в отличном состояние! В России с 2006 г. Кузов как на фото весь ровный! Двигатель, коробка, работает идеально, масло в двигателе и в коробке поменял 3000 км назад! Подвеска в отличном состояние! Нечего не гремит! Поставили новую рулевую рейку! Салон также в хорошем состояние, на фото видно! Вся электроника работает! Дорогая летняя резина (Michelin) можно сказать новая! Торг.
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