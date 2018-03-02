Mitsubishi Colt

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 199 тыс. км

Цена: 223 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Colt в отличном состояние! В России с 2006 г. Кузов как на фото весь ровный! Двигатель, коробка, работает идеально, масло в двигателе и в коробке поменял 3000 км назад! Подвеска в отличном состояние! Нечего не гремит! Поставили новую рулевую рейку! Салон также в хорошем состояние, на фото видно! Вся электроника работает! Дорогая летняя резина (Michelin) можно сказать новая! Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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