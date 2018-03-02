Mitsubishi Colt Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 31 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 199 тыс. км Цена: 223 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Colt в отличном состояние! В России с 2006 г. Кузов как на фото весь ровный! Двигатель, коробка, работает идеально, масло в двигателе и в коробке поменял 3000 км назад! Подвеска в отличном состояние! Нечего не гремит! Поставили новую рулевую рейку! Салон также в хорошем состояние, на фото видно! Вся электроника работает! Дорогая летняя резина (Michelin) можно сказать новая! Торг.

