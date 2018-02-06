Mitsubishi Colt
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 244 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам маленький и резвый автомобиль по кузову есть косячки, просто ездила жена, но на езду никак не влияет! На машине очень много чего поменял, перечислять очень долго. Кандюк работает, летом заправлял, печка греет хорошо, коробка и двигатель в хорошем состояние. Хорошая зимняя резина Екохама, летней нет. Торг небольшой при встрече. Возможен обмен на Ниссан куб 2 поколения и выше.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.