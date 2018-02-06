Mitsubishi Colt Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 77 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 244 тыс. км Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам маленький и резвый автомобиль по кузову есть косячки, просто ездила жена, но на езду никак не влияет! На машине очень много чего поменял, перечислять очень долго. Кандюк работает, летом заправлял, печка греет хорошо, коробка и двигатель в хорошем состояние. Хорошая зимняя резина Екохама, летней нет. Торг небольшой при встрече. Возможен обмен на Ниссан куб 2 поколения и выше.