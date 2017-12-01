Mitsubishi Colt
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 237 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
Описание
Продам Mitsubishi Colt для своего года в идеальном состояние. В России с 2007 г! Кузов весь ровный как на фото. Двигатель, коробка в идеальном состояние. По ходовой все отлично. Поменял рулевую рейку в сборе с наконечниками и шаровыми, старую отдам. Новые диски и новая зимняя резина! Салон как новый. Вся электроника работает. Магнитофон с DVD. Установлена сигнализацию с автозапуском. Два ключа. ПТС оригинал. Торг.
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