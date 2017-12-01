Mitsubishi Colt Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 170 тыс. км Цена: 237 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Продам Mitsubishi Colt для своего года в идеальном состояние. В России с 2007 г! Кузов весь ровный как на фото. Двигатель, коробка в идеальном состояние. По ходовой все отлично. Поменял рулевую рейку в сборе с наконечниками и шаровыми, старую отдам. Новые диски и новая зимняя резина! Салон как новый. Вся электроника работает. Магнитофон с DVD. Установлена сигнализацию с автозапуском. Два ключа. ПТС оригинал. Торг.