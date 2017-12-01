Mitsubishi Colt

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 237 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Продам Mitsubishi Colt для своего года в идеальном состояние. В России с 2007 г! Кузов весь ровный как на фото. Двигатель, коробка в идеальном состояние. По ходовой все отлично. Поменял рулевую рейку в сборе с наконечниками и шаровыми, старую отдам. Новые диски и новая зимняя резина! Салон как новый. Вся электроника работает. Магнитофон с DVD. Установлена сигнализацию с автозапуском. Два ключа. ПТС оригинал. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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