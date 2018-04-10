Mitsubishi Chariot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 353 тыс. км

Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продам компактвен (7 мест). На ходу. Люки открываются оба (передний и средний). Кресло водителя регулируется электроприводом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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