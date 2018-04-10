Mitsubishi Chariot Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 353 тыс. км Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продам компактвен (7 мест). На ходу. Люки открываются оба (передний и средний). Кресло водителя регулируется электроприводом.