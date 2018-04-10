Mitsubishi Chariot
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 353 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Продам компактвен (7 мест). На ходу. Люки открываются оба (передний и средний). Кресло водителя регулируется электроприводом.
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