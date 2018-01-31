Mitsubishi Chariot
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 256 тыс. км
Цена: 287,777 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 200 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый металлик
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продам красивого,чистого ,ухоженного шарика,за которого не стыдно!!! или обменяю семейный семи местный автомобиль! В хорошем состоянии, все расходники менялись вовремя ! За все время эксплуатации не когда не подводила. Хорошая комплектация . Доводчик стекол, парктроник при движении ,две печки, камера заднего вида штатная! Хорошая сигнализация с обратной связью, авто запуск. Продаю в связи с тем что не требуется такое большое авто нужна поменьше! Езжу каждый день, автомобиль удобен для большой семьи и дальних поездок три ряда сидений! Обмен на Toyota allex, wingroad, caldina,на Японское авто пяти мест ...с вашей доплатой(на обмен 300000)нареканий в ней нет. ТОРГ ПрИ оСмОтРе!!!(новый аккамулятор ,поменено все что было возможно,ходовая и тд))на сайте самый красивый!!! Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Фаркоп. Причина продажи — сын получил права..нужен еще автомобиль
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