Mitsubishi Chariot

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 256 тыс. км

Цена: 287,777 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 200 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый металлик

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продам красивого,чистого ,ухоженного шарика,за которого не стыдно!!! или обменяю семейный семи местный автомобиль! В хорошем состоянии, все расходники менялись вовремя ! За все время эксплуатации не когда не подводила. Хорошая комплектация . Доводчик стекол, парктроник при движении ,две печки, камера заднего вида штатная! Хорошая сигнализация с обратной связью, авто запуск. Продаю в связи с тем что не требуется такое большое авто нужна поменьше! Езжу каждый день, автомобиль удобен для большой семьи и дальних поездок три ряда сидений! Обмен на Toyota allex, wingroad, caldina,на Японское авто пяти мест ...с вашей доплатой(на обмен 300000)нареканий в ней нет. ТОРГ ПрИ оСмОтРе!!!(новый аккамулятор ,поменено все что было возможно,ходовая и тд))на сайте самый красивый!!! Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Фаркоп. Причина продажи — сын получил права..нужен еще автомобиль

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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