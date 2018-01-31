Mitsubishi Chariot Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 256 тыс. км Цена: 287,777 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 200 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый металлик К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам красивого,чистого ,ухоженного шарика,за которого не стыдно!!! или обменяю семейный семи местный автомобиль! В хорошем состоянии, все расходники менялись вовремя ! За все время эксплуатации не когда не подводила. Хорошая комплектация . Доводчик стекол, парктроник при движении ,две печки, камера заднего вида штатная! Хорошая сигнализация с обратной связью, авто запуск. Продаю в связи с тем что не требуется такое большое авто нужна поменьше! Езжу каждый день, автомобиль удобен для большой семьи и дальних поездок три ряда сидений! Обмен на Toyota allex, wingroad, caldina,на Японское авто пяти мест ...с вашей доплатой(на обмен 300000)нареканий в ней нет. ТОРГ ПрИ оСмОтРе!!!(новый аккамулятор ,поменено все что было возможно,ходовая и тд))на сайте самый красивый!!! Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Фаркоп. Причина продажи — сын получил права..нужен еще автомобиль