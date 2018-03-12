Mitsubishi Challenger Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 350 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

На ходу, езжу пару раз в месяц, в основном езжу на другой машине. недочёты есть - заниматься некогда. В техпаспорте 149 л. с. двигатель 6G72, капиталился 15000 км назад, АКПП SuperSelect стоит контрактная. Возможен обмен на иномарку с доплатой мне.

За наличку - хороший торг. Есть комплект грязевой резины + рычаги с проставками + пружины + проставки под диски (сейчас установлены) + расширители арок (установлены). Звоните, машиной владею 9 лет.