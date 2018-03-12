Mitsubishi Challenger
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
На ходу, езжу пару раз в месяц, в основном езжу на другой машине. недочёты есть - заниматься некогда. В техпаспорте 149 л. с. двигатель 6G72, капиталился 15000 км назад, АКПП SuperSelect стоит контрактная. Возможен обмен на иномарку с доплатой мне.
За наличку - хороший торг. Есть комплект грязевой резины + рычаги с проставками + пружины + проставки под диски (сейчас установлены) + расширители арок (установлены). Звоните, машиной владею 9 лет.
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