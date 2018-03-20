Mitsubishi Carisma
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 156 тыс. км
Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
В отличном состоянии, не требует никаких затрат! Ничего не течет, не трясется, не дергается, всегда заводится, едет ровно и очень быстро. В декабре заменили масло, масляный, воздушный фильтры, передние тормозные колодки. . Очень комфортная и вместительная. На зимней резине, летней нет. Торг минимальный.
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