Mitsubishi Carisma

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 156 тыс. км

Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В отличном состоянии, не требует никаких затрат! Ничего не течет, не трясется, не дергается, всегда заводится, едет ровно и очень быстро. В декабре заменили масло, масляный, воздушный фильтры, передние тормозные колодки. . Очень комфортная и вместительная. На зимней резине, летней нет. Торг минимальный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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