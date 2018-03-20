Mitsubishi Carisma Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 156 тыс. км Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В отличном состоянии, не требует никаких затрат! Ничего не течет, не трясется, не дергается, всегда заводится, едет ровно и очень быстро. В декабре заменили масло, масляный, воздушный фильтры, передние тормозные колодки. . Очень комфортная и вместительная. На зимней резине, летней нет. Торг минимальный.