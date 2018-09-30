Mitsubishi ASX
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 49,5 тыс. км
Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валерий
Телефон:
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Не участвовал в ДТП. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Куплен не в кредит.
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