Mitsubishi ASX Дата публикации: 20.10.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 49,5 тыс. км Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Комплектация А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Не участвовал в ДТП. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Куплен не в кредит.