Mitsubishi ASX

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 49,5 тыс. км

Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Не участвовал в ДТП. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Куплен не в кредит.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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